الفنانة مي كساب تُوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

بيروت - الخليج 365 وجهت الفنانة مي كساب، رسالة إلى الشعب اللبناني، وذلك بعدما تعرضت لبنان للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. مي كساب: الله يحفظ لبنان وشعبها وكتبت مي كساب، عبر حسابه الرسمي بموقع «x»«يا حبيبتي يا لبنان قلوبنا معاكم الله يحفظ لبنان وشعبها». آخر أعمال مي كساب يُذكر أن آخر مي كساب، هو مسلسل «العتاولة» الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، من بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبوسريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. قد يهمك أيضــــاً:

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