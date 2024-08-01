إيمان العاصي تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال: "يارب قلبي موجوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة إيمان العاصي المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذي رحلو عن عالمنا منذ قليل، إثر حادث سيارة مروع على طريق الضبعة.

وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "يارب قلبي موجوع مش قادرة أصدق لا حول ولا قوة إلا بالله بدري أوي يا حبايبي، الله يصبرنا ويرحمكم يارب".

وأعلن الفنان عصام السقا خبر الوفاة عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا، حسام شوقي وفتحي اسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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