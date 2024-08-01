محمود البزاوي ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان محمود البزاوي المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتب البزاوي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرحمهم، واغفر لهم، وجعلهم في كتفك ورعايتك، أرجو الدعاء لهم".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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