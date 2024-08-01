"رجال محترمين" عبد الرحيم كمال ينعي المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص الكاتب عبدالرحيم كمال، على التعبير عن حزنه لوفاة المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين لقوا مصرعهم في حادث سير مروع ، اليوم الخميس.

الكاتب عبد الرحيم كمال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حسام شوقي الأخ والصديق الغالي و فتحي إسماعيل الأخ والصديق ومحمود كمال الأخ والصديق في ذمة الله اللهم ارحمهم واغفر لهم وأقبل عليهم بفضلك ورضاك ".

وتابع،:" رجال محترمين وأخوة ومنتجين وعيش وملح وحاجات كتيرة اوي لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون"

يذكر ان مسلسل"الحشاشين" من تأليف عبدالرحيم كمال، تولى الإشراف على إنتاجه المنتج الفني الراحل حسام شوقي، وتعاون أيضا، هو والراحلين المنتجين فتحي إسماعيل، ومحمود كمال، في مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف الكاتب نفسه.

المنتج الفني هاني عبد الله، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" لاحول ولا قوة إلا بالله في حادث أليم للوسط الفني وفاة الزملاء والأصدقاء والأخوة الأساتذة، حسام شوقي. فتحي إسماعيل، محمود كمال وإصابة خطيرة و بالغة لتامر فتحي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

ورحل الضحايا الثلاثة، في حادث سير أليم، على طريق الضبعة.