"ربنا يصبر أهاليكم"..محمد هنيدي ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان محمد هنيدي المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، منذ قليل، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، ربنا يصبر أهاليكم ويغفر ليكم".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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