شكرا لقرائتكم خبر عن حسام شوقي قبل وفاته: لو مشواري به الحشاشين فقط فهو كاف بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، المنتج حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجى – أثر حادث أليم على طريق الضبعة، حيث لقى حسام شوقي مصرعه بصحبة المنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال بعد انقلاب السيارة بهم.

المنتج الراحل حسام شوقى أشرف على إنتاج العديد من المسلسلات البارزة على مدار السنوات الأخيرة وكان آخرها الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، ويعد الحشاشين عملاً خاصة بالنسبة للمنتج الراحل حسام شوقى نظراً لقيمة العمل واختلافه على باقى الأعمال التي أشرف على إنتاجها.

حسام شوقى كشف في تصريحات مؤخراً عن مسلسل الحشاشين وأكد أن هذا العمل تم التحضير له على مدار 3 سنوات كاملة حيث كان هناك رؤية لديه بالاتفاق مع المسؤولين في شركة سينرجى أنهم يريدون عمل الحشاشين مشيراً إلى أنه أشرف على إنتاج هذا العمل بقلبه وروحه ووقف على كل تفاصيل المشروع وأنه إذا قدم مسلسل الحشاشين في مشواره فهو كافى بالنسبة له.

ولم تجمع العمل والوفاة فقط بين المنتجين الثلاثة، إنما كانت تربطهم أيضا علاقة قرابة، إذ أن حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل أولاد عم، ومن المقرر دفن الثلاثة اليوم في مسقط رأسهم بقرية "كفر القصار" بكفر الزيات، بعد الانتهاء من إجراءات المستشفى.

وخلال الساعتين الماضيين نعى عدد كبير من الفنانين الراحلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم النجم أحمد السقا، الذي قال: "ببالغ الحزن والآسى أنعى زملائى و أصدقائى وأخواتى الخلوقين الطيبيين الأستاذ حسام شوقى والأستاذ فتحى إسماعيل والأستاذ محمود كمال، اللهم تغمدهم بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنهم فسيح جناتك وألهم أهلهم الصبر والسلوان".