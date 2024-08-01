شكرا لقرائتكم خبر عن حسام شوقى.. مشوار حافل بالأعمال الوطنية والدرامية الناجحة مع أهم النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن رحل حسام شوقى مؤخراً في حادث أليم أودي بحياته برفقة الثنائى محمود كامل وفتحى إسماعيل حتى خلف الخبر حزناً كبيراً في الوسط الفني ممن عملوا معهم في أعمال عديدة خلال مشوار حافل بالبصمات الناجحة في مسيرة مميزة مرصعة بمختلف أنواع أعمال الدراما .

وخلال السطور التالية نرصد أبرز أعمال الراحل حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى إذ عمل في أكثر من 60 عمل درامى أبرزها ثلاثية كلبش مع الفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى أعمال وطنية هامة أرخت لأحداث فارقة فى تاريخ الدولة المصرية الحديثة خاصة بآخر10 سنوات وأبرزها الإختيار بأجزاءه ومسلسل هجمة مرتدة مع أحمد عز.

كما أشرف على إنتاج مسلسل القاهرة كابول، جزيرة غمام وكانا المسلسلين من أهم المسلسلات الدرامية فى آخر 10 سنوات لما تضمنوه من نجوم كبار اشتركوا فى بطولة العمل ومحتوى مميز.

وخلال رمضان الماضى أشرف على إنتاج أضخم المسلسلات الدرامية ممثلة فى مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز.

كما عمل حسام شوقى بمسلسل البرنس الذى يعد أحد أهم أعمال الفنان محمد رمضان إلى جانب مسلسل موسى قبلها، واللى ما لوش كبير من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

أيضاً أشرف على إنتاج مسلسل أحمد العوضى حق عرب الذى حقق نجاحاً كبيراً في أولى بطولات العوضى .

وعمل مع الفنان ياسر جلال بمسلسلات مثل لمس أكتاف، ضل راجل والتى حققت نجاحاً كبيراً إذ تعد من أهم أعمال ياسر جلال.

كما عمل مع الزعيم عادل إمام بمسلسلات هامة مثل فرقة ناجى عطا الله، مأمون وشركاه فى حين عمل مع الفنان محمد عادل إمام بمسلسلات مثل هوجان، والنمر.

ومن أهم الأعمال الذى أشرف عليها أيضاً مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبرى، ابن اصول مع حمادة هلال.