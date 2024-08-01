نقابة الموسيقيين تنعى المنتجين حسام شوقى ومحمود كمال و فتحي إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، كل من المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال الذي توفوا إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، في بيان له تقدم باسم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسر الراحلين، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسلات، ونحب تاني ليه، والاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسلات، فرقة ناجي عطالله و العراف، وعفاريت عدلي علام ن ومأمون وشركاه، و صاحب السعادة، وأستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب .

المنتج الفني هاني عبد الله، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" لاحول ولا قوة إلا بالله في حادث أليم للوسط الفني وفاة الزملاء والأصدقاء والأخوة الأساتذة. حسام شوقي. فتحي إسماعيل. محمود كمال وإصابة خطيرة و بالغة لتامر فتحي.ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

ورحل الضحايا الثلاثة، في حادث سير أليم، على طريق الضبعة.