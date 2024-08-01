بكلمات مؤثرة.. أحمد السقا ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان أحمد السقا، المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، اليوم الخميس، إثر حادث أليم.

وكتب "السقا"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ببالغ الحزن والأسى أنعى زملائي وأصدقائي وإخواتي الخلوقين الطيبين الأستاذ حسام شوقى والأستاذ فتحى إسماعيل والأستاذ محمود كمال".

وأضاف: "اللهم تغمدهم بواسع رحمتك ومغفرتك ورضوانك وأسكنهم فسيح جناتك وألهم أهلهم الصبر والسلوان".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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