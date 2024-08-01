أحمد حلمي ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال: "خبر حزين جدًا.. يارب أرحمهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أحمد حلمي على نعي المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، إثر حادث سير أليم.

وكتب "حلمي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).. أدعو لهم بالرحمة والمغفرة، اللهم صبر أهلهم وذويهم وألهمهم الصبر والسلوان، خبر حزين جدًا.. يارب أرحمهم يارب".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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