"بعد اتهامه بالإساءة للمسيحية".. تفاصيل اعتذار الرجل الأزرق المشارك بافتتاح أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

اعتذر الممثل والمغني الفرنسي فيليب كاترين بسبب الانتقادات اللاذعة التي طالته عقب مشاركته في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، وأثار الجدل بعد ظهوره وهو مغطى بالكامل باللون الأزرق مجسدًا "إله الخمر والملذات" في الأساطير الإغريقية القديمة ضمن محاكاة ساخرة للوحة "العشاء الأخير" التي تجسد النبي عيسى عليه السلام.

ووفقًا لموقع "CNN" وجه فيليب اعتذارًا لكل من شعر بالإساءة، قائلا: "أنا آسف لم أقصد مضايقة أحد، أنا نشأت كمسيحي كاثوليكي فلا علاقة أبدًا للعرض بالكفر، كنت أؤدي إحدى أغنياتي وأسمها عار لذا تطلب الأمر الظهور هكذا، الأغنية تتساءل لو بقينا عراة هل كانت ستقام الحروب؟".

ودائمًا ما يثير فيليب كاترين الجدل عبر مشاركته بعدد من العروض التي يراها البعض لا تليق ويقوم بنشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام"، ونشر مقطع فيديو مؤخرًا قام خلاله بتقديم عرض عن الحروب وظهر خلاله عاريًا وقام بطرح سؤالا تضمن: "هل ستكون هناك حروب إذا ذهبنا عراة؟، لان أين تخفي مسدس عندما تكون عاريًا؟، والعرض من تأليفه وتلحينه كما شارك في الإخراج.

ولاقى العرض هجومًا وانتقادات من قبل متابعيه وعلقوا: "يا له من عرض مخزي، هذا مشين لمعتقدات الاخرين، أنت تعتقد أنك فنان ولكن هذا ليس صحيح، لقد بعت روحك للشيطان".

فيليب بلانشارد والشهير بـ فيليب كاترين هو مغني وكاتب أغاني وممثل ومخرج فرنسي بدأ حياته المهنية عام 1991، وكان أسلوبه الموسيقى يوصف في كثير من الأحيان بأنه سهل الاستماع، كما قام أيضًا بدمج موسيقى الروك والموسيقى الإلكترونية، وكانت اولى مشاركاته كممثل عام 2005 ولفت الأنظار لموهبته ليتم مشاركته بعدها بعدد من الأفلام الفرنسية الناجحة.

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