"حالته خطر".. محمد علي رزق يكشف الحالة الصحية للمنتج تامر فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد علي رزق، تفاصيل الحالة الصحية للمنتج تامر فتحي الناجي الوحيد من الحادث الذي أسفر عن وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، على طريق الضبعة.

ونشر رزق، صورة تامر فتحي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "برجاء الدعاء للأخ والصديق المنتج الفني تامر فتحي بالشفاء

في المستشفى في حالة خطر".

وأعلن خبر وفاة المنتجون الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".