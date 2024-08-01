"مش قادر أستوعب".. عمرو ياسين ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى السيناريست عمرو محمود ياسين، المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

ونشر عمرو ياسين، صورة لهم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونعاهم قائلا: "ربنا يرحمكم ويغفر لكم يا حبايبي فراقكم المفاجئ صادم وحزين مش قادر أستوعب هول الخبر، بينا عشرة وشغل وذكريات وحياة وفي لحظة انتهى كل شيء سبحان من له الدوام .. ربنا يصبر أسركم وأحبائكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على نعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفنان محمد هنيدي، السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان محمود البزاوي، الفنانة إيمان العاصي، الفنان إدوارد، الفنان أكرم حسني، الفنان عمرو سعد الذي أعلن عن توقف تصوير أعماله الفنية لمدة أسبوع حدادًا على رحيلهم.

يذكر أن، آخر مشاركات السيناريست عمرو محمود ياسين كانت بمسلسل "ألفريدو" بطولة الفنانة إلهام شاهين وعرض بشهر سبتمبر من العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

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