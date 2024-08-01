"الدراما خسرت أهم فرسانها".. خالد يوسف ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى المخرج خالد يوسف، المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، اليوم الخميس، إثر حادث أليم.

وعلق "يوسف"، على الحادث، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، وكتب: "فاجعة كبيرة وصدمة هائلة وخسارة فادحة بفقد الأخ الحبيب والصديق العزيز المنتج حسام شوقي ومعه الصديقان العزيزان فتحي إسماعيل ومحمود كمال في حادثة مروعة".

وأضاف: "بفقدهم خسرت صناعة الدراما ثلاثة من أهم فرسانها ..ندعو الرحمن الرحيم أن يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وندعو القدير أن يشفي الصديق العزيز تامر فتحي شفاءً عاجلًا".

وناشد خالد يوسف متابعيه الدعاء لهم، وكتب: "دعواتكم أيها الأصدقاء والأحبة لهم.. لعل دعوة أحدكم تكون من نصيبهم".

وأعلن خبر الوفاة الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وتابع: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يارب".

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