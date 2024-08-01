أيتن عامر تطلب الدعاء لـ تامر فتحي الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طالبت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، الدعاء للمنتج الفني تامر فتحي، الناجي الوحيد من وفاة المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

وكتبت أيتن، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم أشفي ونجي تامر فتحي.. أخويا وصديقي وأرحم إخواتنا المتوفيين وأغفر لهم.. برجاء الدعاء".

وأعلن خبر وفاة المنتجون الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".

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