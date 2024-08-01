شريف منير ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال: "أصدقاء مشوار طويل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعى الفنان شريف منير، المنتجين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

ونشر شريف، صورة لهم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونعاهم قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أصدقاء مشوار طويل بداية من مسلسل قلب ميت وكان ليهم فضل كبير عليا بعد ربنا.. أرجو الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة".

وشارك شريف منير خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" وشاركه البطولة الفنان خالد الصاوي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "بقينا اتنين" وشاركته البطولة الفنانة رانيا يوسف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير كانت بفيلم "السرب" الذي جمعه بنخبة من نجوم السينما المصرية وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

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