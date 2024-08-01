بالفيديو.. سيد رجب يرقص مع بشرى وخالد حميدة في حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها ومحبيه، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة بشرى وخالد حميدة، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بالساحل الشمالي.

وظهر بالفيديو الفنان سيد رجب وهو يرقص مع بشرى وزوجها خالد حميدة في حفل الزفاف، على أنغام أغنية "قلبي بلاستيك" للمطربة روبي.

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة ولقاء الخميسي.

وكانت الفنانة بشرى، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

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