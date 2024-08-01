تعرف على لجنة تحكيم النسخة السادسة من ملتقى ميدفست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع بدء العد التنازلي لإطلاق فعاليات الدورة السادسة من ملتقى ميدفست مصر، كشفت اللجنة المنظمة عن أعضاء لجنة التحكيم الرسمية للأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية والتجريبية وأفلام التحريك بالنسخة الجديدة، المقرر إقامته في الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر المقبل بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

وتضم اللجنة: المخرج هاني خليفة كرئيس للجنة، وعضوية: المخرجة والممثلة هبة يسري، الممثل أمير المصري، المنتج الأردني بسام الأسعد، ودكتورة هنا أبو الغار.

كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل المبكر للطلاب والجمهور العادي وصناع الأفلام لحضور فعاليات الدورة المقامة في الفترة من 12 حتى 15 سبتمبر المقبل بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، إذ تمنح التذكرة الكاملة حضور عروض الأفلام والحلقات النقاشية والورش والندوات والمعارض الفنية والأنشطة الترفيهية لهذه الدورة والتي تحمل بين طياتها الكثير من المفاجآت طوال أيامها، بالإضافة إلى حضور حفلي الافتتاح والختام.

وكشفت إدارة الملتقى عن الملصق الرسمي الخاص بالدورة السادسة والذي حمل عنوان "علاقات"، وهو الموضوع الرئيسي للمسابقة هذا العام، فالعلاقات الإنسانية غنية ومعقدة، ومن خلال السينما نستطيع أن نرى تفاصيل هذه العلاقات وتشريحها على الشاشة.

يعتبر ميدفست ـــ مصر ملتقى دولي للأفلام القصيرة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة، تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد على، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما، ويقدم أيضا برنامج موازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات والماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.