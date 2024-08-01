"خبر مفجع ومرعب"..عمرو سلامة ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعى المخرج عمرو سلامة، المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس إثر حادث أليم على طريق الضبعة، كما وجه رسالة للمنتج الفني تامر فتحي بعد نجاته من الحادث ونقله لأحد المستشفيات في حالة حرجة.

وكتب عمرو، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "البقاء لله، خبر مفجع ومرعب، ربنا يقومك يا تامر بالسلامة يا رب ويطمنا عليك".

وكان عمرو سلامة، أعلن مؤخرًا بدء تصوير "كاستينج" مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب، ونشر عمرو صور من كواليس التصوير عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق: "بدء تصوير كاستينج مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصص حقيقية".

وكانت آخر مشاركات المخرج عمرو سلامة بفيلم "60 جنيه" الذي عرض لأول مرة كفيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة، كما شارك مؤخرًا في مهرجان الفيلم العربي في تورنتو في كندا.

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