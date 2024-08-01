ماذا قال نجوم الفن عن وفاة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

حرص عدد من نجوم الفن وفي مقدمتهم كريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي، على التعبير عن حزنهم، بعد وفاة المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، إثر حادث سير مروع.

ووضع نجوم الفن، صور الراحلين، عبر صفحاتهم بموقع فيسبوك، للتعبير عن حزنهم، وطلبوا الدعاء لهم

، إذ كتب النجم كريم عبد العزيز، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بكل الألم والحزن .. أنعي اخواتي وأصحابي وحبايبي .. حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال .. اللهم أرحمهم وأسكنهم فسيح جناتك.. لقد كانوا مثالًا للرجولة والأصالة.. ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويصبرنا جميعًا".

بينما كتب النجم محمد هنيدي، عبر حساباته المختلفة: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. وإنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله.. ربنا يصبر أهاليكم ويغفر ليكم"

فيما كتب طارق لطفي،عبر حسابه على فيسبوك: "أخي وصديقي حسام شوقي في رحمة الله.. ربنا يرحمك أنت ومحمود وفتحي ويصبرنا جميعا".

ونشر النجم أحمد العوضي، صورة المنتج الفني حسام شوقي، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي الى رحمة الله أغلى وأقرب الناس لي، حسام شوفي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

وكتب الفنان عصام السقا: " يا وجع القلب يا رب، اخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا، حسام

شوقي، فتحي اسماعيل، محمود كمال، في ذمة الله"

وتابع: "أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس، يا رب الصبر من عندك يا رب".

وكتب الفنان أحمد وفيق: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. صدمة كبيرة .. لا اله إلا الله".

و من جهته كتب المنتج هاني محروس: "البقاء لله في وفاة المنتج حسام شوقي والمنتجين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، ربنا يصبر أهلكم وأحبابكم ‏ويجعل مثواكم الجنة يا رب".

ورحل الضحايا الثلاثة، في حادث سير أليم اليوم الخميس، على طريق الضبعة في طريقهم للساحل الشمالي.