رئيس الأوبرا: تطوير مهرجان القلعة بدورته الـ32 ومفاجآت فنية تنتظر الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الدورة ٣٢ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتنطلق فعالياته في الثامنة مساء الخميس ١٥ أغسطس وتتواصل على مدار ١٤ يوم متصلة حتى الأربعاء ٢٨ أغسطس .

وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، في بيان صحفي، أنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بثوب جديد، يهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية .

وأضافت أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين، وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية فى أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة .

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام ٣١ حفلاً، بواقع إقامة حفلين متتاليين يومياً على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضحت أنه تم زيادة عدد المقاعد لاستيعاب الجماهير إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور.

كما أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد من أبرز الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، إذ يجمع بين التراث الغنائي والموسيقي العريق بجانب التجارب الموسيقية المعاصرة، ومنذ إنطلاقه في عام 1990، حقق نجاحاً كبيراً بفضل تنوع وغنى محتواه الفني.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته ٣٢ تشمل عروضا لكل من: "الفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالإشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبدالسلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، الفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقيه قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبدالحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبدالغني قيادة: مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة: أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، المايسترو عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .