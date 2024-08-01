إسعاد يونس تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال: "صدمة فظيعة.. صعب استيعابها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على نعي المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، اليوم الخميس، إثر حادث أليم.

وكتبت "إسعاد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بميقات، خبر صادم وفظيع صعب على العقل استيعابه، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم نسألك صبرا وقبولا، ومكانا في جنات الخلد".

وأعلن خبر وفاة المنتجون الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على نعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد حلمي، الفنان تامر حسني، الفنان أحمد السقا، المخرج خالد يوسف، السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان محمود البزاوي، الفنان نبيل الحلفاوي.

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