إنجي علاء عن وفاة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال: "مش عارفة استوعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت السيناريست إنجي علاء، المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس إثر تعرضهم لحادث أليم على طريق الضبعة، وسط صدمة الوسط الفني والإعلامي.

ونشرت إنجي صور أرشيفية لهم عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت متأثرة: "يا وجع القلب انتوا رحتوا فين؟، أنا مش قادرة استوعب يا رب، عشرة العمر المحترمة والشغل وتعب السنين والشد والجذب وكل حاجة لا لا لا مش عارفة استوعب يا رب تعبت، ربنا يرحمك يا حسام وفتحي ومحمود ويصبرنا على فراقكم، لا إله إلا الله".

وكانت إنجي علاء، تحدثت عن مصير مسلسل "الراكون" بطولة طليقها الفنان يوسف الشريف، وكان من المفترض مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، وأكدت انتهائها من كتابة سيناريو المسلسل منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتالين.

وشددت على عدم علمها بالأسباب وراء تأجيله وخروجه من السباق الرمضاني المُقبل.

يذكر أن أخر مشاركات السيناريست إنجي علاء كانت بمسلسل "كوفيد 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

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