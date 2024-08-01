"بقلب يعتصره الألم"..حسين فهمي ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان حسين فهمي، المنتجين الراحلين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "بقلب يعتصره الألم فقدت اليوم أصدقاء وزملاء أعزاء إثر حادث أليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته".

وأعلن خبر وفاة المنتجين الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".

اقرأ أيضا:

أيتن عامر تروج لأغنيتها الجديدة "إفراج"

لأول مرة.. شهيرة تكشف كواليس جديدة عن مقبرة أحمد زكي وسر عدم زواجه بعد هالة فؤاد