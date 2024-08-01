"أونا للصحافة والإعلام" تنعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - تنعى مجموعة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم البوابات الالكترونية "الخليج 365 ويلا كورة والكونسلتو، وشيفت" المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال اللذين رحلوا في حادث سير على طريق الضبعة صباح اليوم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وتتقدم "أونا" ورئيس التحرير الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وكافة الزملاء بالمجموعة بخالص العزاء لأسر المتوفين، ولجميع العاملين بشركة سينرجى، والوسط الفني في مصر.

وتتمنى الشفاء العاجل والتعافي من أثار الحادث الأليم للمنتج تامر فتحي.