ماذا قالت عائشة بن أحمد عن الراحلين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة عائشة بن أحمد، المنتجين الراحلين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتبت عائشة، عبر حسابها على إنستجرام: "أول عمل ليا في مصر كان معاهم، رحبوا بيا وكانت بداية مشواري في مصر".

وأضافت: "إنا الله وإنا إليه راجعون.. خير صعب ومفجع.. الله يرحم حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال وربي يصبر حبايبهم".

وأعلن خبر وفاة المنتجين الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يارب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يارب الصبر من عندك يا رب".

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