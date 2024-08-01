شكرا لقرائتكم خبر عن بشري تاني يوم فرحها :ننام على فرح نصحى على حادثة موت .. دنيا لا تسوى والان مع تفاصيل الخبر

كتبت النجمة بشرى عبر حسابها على فيس بوك في أول يوم بعد زفافها أمس: "ننام على فرح نصحى على حادثة موت وفراق ورحيل..ننام زعلانين ممكن ما نصحاش اصلا ؟؟ حقيقى دنيا ولا تسوى ولا الفرح ولا الزعل "، وذلك تعليقا على حادث الذي راح ضحيته حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، على طريق الضبعة.

وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادثا مأساويا مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء ، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



