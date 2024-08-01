سمر طارق تستعد لإطلاق ميني ألبوم "فرق توقيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت المطربة سمر طارق عن استعدادها لإطلاق ميني ألبوم جديد يحمل اسم "فرق توقيت" ويتكون من 5 أغاني سوف يتم طرحها على مدى 5 أسابيع، في كل أسبوع أغنية، ابتداءً من ٤ أغسطس.

تقول سمر في بيان صحفي "ألبوم فرق توقيت 5 مراحل للحزن، و5 مراحل للقمر، 5 تراكات في 5 أسابيع.. هي دي الحدوتة.. فهمت حاجة؟ كل فقد بيحصلنا بيسيب أثر.. أثر بيحركنا في اتجاهات مختلفة.. جايز اتقابلنا في توقيت غلط والسيناريو كان صح.. أو جايز ماتقابلناش.. كل اختيار أصله احتمال.. والحياة فرق توقيت".

وأضافت سمر "بدأنا العمل على ألبوم فرق توقيت منذ حوالي سنتين، وهو ألبوم أعتز به كثيرًا لأنني بذلت فيه مع فريق العمل طاقة ومجهود كبيرين، من أجل التعبير بشكل صحيح من خلال الكلمات والموسيقى عن مراحل الحزن الخمسة ومراحل اكتمال القمر في الوقت نفسه، يتخلل هذا كله فكرة فروق التوقيت والاحتمالات اللانهائية لكل ما يحدث في هذا الكون، قد يكون السيناريو صحيح والتوقيت خاطيء، وقد يكون العكس، فعلى حسب تجربة كل منا، قد نمر بمرحلة أو اثنين من مراحل الحزن فقط، والسبب في ذلك يكون فقط فرق التوقيت!"

الأغنية الأولى في الألبوم "حجرة ورقة مقص" تعبر عن المرحلة الأولى للحزن وهي الإنكار. الأغنية من تأليف وتلحين وتوزيع سمر طارق، ثم تأتي الأغنية الثانية "ماتسألنيش" من تأليف وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، وهي تعبر عن مرحلة المساومة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الغضب، من خلال أغنية "مراية"، وهي من تأليف وتلحين سمر، وتوزيع موسيقي معتز ماضي، ومكساج صوت محمد صقر.

الأغنية الرابعة "كل اللي فات" تعبر عن مرحلة الاكتئاب، وهي من تأليف محمد بحيري وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، ثم تأتي مرحلة القبول الأخيرة بأغنية "كده"، من تأليف وتلحين وتوزيع موسيقي سمر ومكساج صوت لنور عباس.

سمر طارق نجمة صاعدة في مشهد الموسيقى المصرية، يتميز أسلوبها بالمزج بين الألحان الغربية والشرقية، وتعتبر مغنية ومؤلفة أغاني وملحنة وعازفة وكاتبة، تعلمت بنفسها بدايةً من العزف على الجيتار في سن الثانية عشرة، ومنذ ذلك الحين أطلقت العديد من الأغاني الأصلية التي اكتسبت شهرة على منصات مختلفة، إذ حققت أغانيها أكثر من 17 مليون مشاهدة على يوتيوب، وحوالي 12 مليون استماع على أنغامي.

تحرص سمر دائمًا على التجريب بأنواع وأصوات مختلفة واستكشاف ثراء وتنوع الثقافات الموسيقية من أجل خلق هوية موسيقية فريدة تميزها عن غيرها من الفنانين.