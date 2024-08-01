بكلمات مؤثرة.. أحمد زاهر ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان أحمد زاهر المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، اليوم الخميس، إثر حادث أليم.

وكتب "زاهر"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله في وفاة الأصدقاء المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مثواهم الجنة باذن الله".

وأضاف: "أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور لهم بإذن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وأرجو الدعاء لصديقي وأخويا تامر فتحي أنه يقوم بالسلامة يارب".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على نعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد حلمي، الفنان تامر حسني، الفنان أحمد السقا، المخرج خالد يوسف، السيناريست عبدالرحيم كمال، الفنان محمود البزاوي.

اقرأ أيضا..

عمرو سعد يعلن توقفه عن التصوير لمدة أسبوع حدادا على المنتج حسام شوقي

من بينهم عمرو دياب وكايروكي.. تعرف على حفلات شهر أغسطس بمهرجان العلمين