إيرادات الأربعاء.. "X مراتي" الأول و"عصابة الماكس" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام الستة، أمس السبت 31 يوليو، إيرادات بلغت 3 ملايين و76 ألفا و358 جنيها، وزعت على النحو التالي..

X مراتي

احتل فيلم X مراتي صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول، محققا 2 مليون و96 ألفا و932 جنيها.

الفيلم تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الثاني للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 506 آلاف و784 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثالث فيلم "اللعب مع العيال" محققا 253 ألفا و153 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

جوازة توكسيك

وجاء في المركز الرابع فيلم جوازة توكسيك محققا 101 ألف و625 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الخامس لفيلم عصابة الماكس والذي حقق 82 ألفا و545 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

أهل الكهف

أما المركز السادس والأخير فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 35 ألفا و319 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.