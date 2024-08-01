طرح الموسم الثاني والثالث من مسلسل "Squid Game" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت منصة نيتفلكس عن موعد طرح الموسم الثاني والموسم الثالث والأخير للمسلسل الكوري "لعبة الحبار - Squid Game".

ونشرت "نيتفلكس" صورًا من كواليس المسلسل، عبر موقع "فيسبوك"، وعلقت: "رسالة هامة من مُخرج وكاتب لعبة الحبّار، موعدنا مع الموسم الثاني في 26 ديسمبر والموسم الأخير في 2025".

الموسم الأول من مسلسل Squid Game عرض على منصة نيتفلكس في سبتمبر 2021، ولاقى شهرة واسعة في الأوساط الفنية العالمية.

سيعود كل من، لي جونج جا، باينج هيو، وي ها جان، جونج يو، للمشاركة في الموسم الجديد، من تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

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