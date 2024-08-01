"٣ من خيرة الناس"..نرمين الفقي تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة نرمين الفقي، المنتجين الراحلين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتبت نرمين، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون خبر مفاجيء لا حول ولا قوة إلا بالله.. ٣ من خيرة الناس تعاملت معاهم محترمين ومهذبين.. ربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجعل مثواكم الجنة يا رب والبقاء والدوام لله وربنا يصبر أهلهم يا رب العالمين".

وأعلن خبر وفاة المنتجين الثلاثة، الفنان عصام السقا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "يا وجع القلب يا رب، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا".

وأضاف: "حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في ذمة الله، أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس يا رب الصبر من عندك يا رب".

اقرأ أيضا:

أيتن عامر تروج لأغنيتها الجديدة "إفراج"

لأول مرة.. شهيرة تكشف كواليس جديدة عن مقبرة أحمد زكي وسر عدم زواجه بعد هالة فؤاد