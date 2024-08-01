"أغفر لهم وأرحمهم يارب".. منة شلبي تنعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة منة شلبي، المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والذين وافتهم المنية، اليوم الخميس، إثر حادث أليم.

وكتبت "منة"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "انا لله و انا اليه راجعون انعي صديقي فتحي إسماعيل، وأتقدم بخالص العزاء اللهم أغفر لهم وارحمهم يارب وصبر ذويهم يا رب".

حرص عدد من نجوم الفن وفي مقدمتهم كريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي، على التعبير عن حزنهم، بعد وفاة المنتجين حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وأحمد العوضي، إثر حادث سير مروع.

ورحل الضحايا الثلاثة، في حادث سير أليم اليوم الخميس، على طريق الضبعة في طريقهم للساحل الشمالي.

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