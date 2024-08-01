بالصور| أحدث ظهور لـ شذى حسون في فرنسا والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت المطربة شذى حسون في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة مميزة خلال قضاء عطلة فصل الصيف في فرنسا.

ونشرت "شذى" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "العالم جميل".

نالت الصور إعجاب المتابعين عبر "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال وكاريزما و هيبة و بسمة حلوة"، "يحرسك الله من العين"، "يا حبي أنتي ويا قلبى"، الجميلة الغالية"، "رائعة للغاية".

وطرحت شذى حسون، من الميني ألبوم الجديد أغنيتي "بنادي عليك" و"بيك تحلى"، وحققتا حوالي ٥ ملايين مشاهدة على يوتيوب.

ومن المُقرر طرح 4 أغاني أخرى من الميني الألبوم الذي يحمل عنوان "قلبي اختار" خلال الفترة المُقبلة.

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