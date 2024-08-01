"حرام اللي بتعمليه في نفسك".. بوسي توجه رسالة خاصة إلى شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة بوسي، رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب.

بوسي، تحدثت في لقاء ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، وقالت: "أنا بعشق شيرين وبعشق صوتها ومستخسرها.. وبقول حرام اللي أنتي بتعمليه في نفسك".

وأضافت: "أنا مش عايزة أدخل في حياتها الشخصية أوي ونصيحة من معجب وأنا مش بعتبر نفسي زميلة، أنا بعتبر نفسي فان ليها، إحنا محتاجين شيرين بتاعت زمان اللي كانت مركزها في شغلها أكتر وكانت بتحب مهنتها وبتحب الغناء وبتحب شغلها وبتعمل حاجات حلوة تكسر الدنيا، محتاجها ترجع تاني، ويارب يعملها كل الخير".

محامي شركة روتانا للصوتيات كان قد قدم بلاغ رسمي يتهم المطربة بالتشهير والإساءة، لمسئولين في روتانا، بعد اتهامها لهم بسرقة أغنية "الدهب"، مؤكدا أنها سلمتها بنفسها، إلى المنتج الفني وطرحت بموافقتها

ومن ناحية أخرى تجري نيابة قصر النيل، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.

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