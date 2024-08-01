الحلفاوي يعلق على هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي ويوجه رسالة لـ وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي، بلاعب الأهلي وسام أبو علي بعد الهدف الأول الذي سجله أمام نادي البنك الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X": "خلصنا فيك الكلام يا وسام".

وحاز تعليق الحلفاوي على تأييد متابعيه وعلقوا: "حلم المهاجم الصريح في الأهلي أصبح حقيقة معاك يا وسام، هداف الدوري الموسم القادم كمان، الاسم وسام بس الفعل كوبرا بجد، الكلام ميوصفش الحلاوة دي يا عم وسام".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022 بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم.

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