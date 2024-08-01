شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد عبد الواحد وأصيل هميم فى حفل خليجى بمهرجان العلمين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية غدا الجمعة حفلا خليجيا يحييه الفنان اليمنى فؤاد عبد الواحد والفنانة العراقية أصيل هميم والفنان موسى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه.

الحفل يقام على مسرح ميوزيكال شو بـ"النورث سكوير" بمدينة العلمين فى الساعة 10 ونصف مساء.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات.

ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.