شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق بعد قليل حفل نجوم كاسيت 90 بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، وذلك على مسرح يو أرينا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، ويشهد الحفل عددا من المفاجآت، والذى يحييه كل من النجوم محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعرى وخالد عجاج.

مهرجان العلمين الجديدة

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



انطلاق حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة بعد قليل



حفل كاسيت 90



مهرجان العلمين الجديدة



مهرجان العلمين الجديدة