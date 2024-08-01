شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يقدم أغانى شوفى وحلال عليك بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم هشام عباس خلال حفل كاسيت 90 عددا من أغانيه التي تفاعل معها جمهور العلمين الجديدة، ومنها "أنا أعمل إيه" و"شوفي" و"حبيتها" و"حلال عليك".

وقال هشام عباس خلال صعوده على مسرح يو أرينا بحفل مهرجان: "أول مرة ليا أغني في العلمين، ومبسوط بوجود الجمهور، وأغنيلكم كل حاجه حلوة".

مهرجان العلمين الجديدة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



حفل كاست 90



هشام عباس مهرجان العلمين الجديدة



تألق النجم هشام عباس



حفل المطرب هشام عباس فى مهرجان العلمين



حفل كاست 90 فى مهرجان العلمين