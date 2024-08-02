20 صورة جديدة من حفل زفاف بشرى وخالد حميدة في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة بشرى، بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، أمس الأربعاء، في حفل أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأصدقاء والمقربين.

أقيم حفل الزفاف بالقرب من أحد شواطئ الساحل الشمالي، الذي شهد حضور كبير من نجوم الفن، وحرصوا على قضاء وقت ممتع بالرقص مع العروسين.

وحضر حفل زفاف بشرى وخالد حميدة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بينهم درة وهاني رمزي ومحمود حميدة ولقاء سويدان ونور النبوي ورانيا يوسف ولبلبة، وهند صبري، وميس حمدان، ولقاء سويدان، ورانيا يوسف، ولقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، كريم فهمي وزوجته، والمطرب أحمد فهمي، داليا البحيري، وشريف سلامة وزوجته داليا مصطفى، وإلهام شاهين.

وحضر من نجوم الإعلام، كلًا من الإعلامية هالة سرحان، وإنجي علي، وإيمان الحصري.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام"، للفنان سيد رجب وهو يرقص مع بشرى وزوجها خالد حميدة في حفل الزفاف، على أنغام أغنية "قلبي بلاستيك" للمطربة روبي.

وكانت الفنانة بشرى طرحت أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "بيني وبينك كلمة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات محمد إبراهيم، ألحان وتوزيع عبدالله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

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