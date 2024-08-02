شقيق إلهام شاهين عن انتقادها للشيخ الشعراوي: "قناعاتها الشخصية وهي حرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان أمير شاهين ضيفًا على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب المذاع على قناة "النهار".

وتطرق أمير، خلال حديثه عن علاقته بشقيقته الفنانة إلهام شاهين ورأيه في تصريحاتها المثيرة للجدل حول الشيخ محمد متولي الشعراوي، وعن الفنانة الراحلة ميرنا المهندس وعن قرب حفل زفافهما إلا أن القدر كان له الكلمة الأخيرة، إلى جانب العديد من الأسرار والكواليس التي تخص حياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وعن رأيه في انتقادات شقيقته الفنانة إلهام شاهين للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي والتي أثارت بها جدلًا، قال: "قلت لها حتى لو في جزء من الحقيقة، مش لازم تقولي كده احتفظي بيه لنفسك، لأنه شيخ جليل وعنده قاعدة شعبية كبيرة، لكن في الآخر قناعاتها الشخصية وهي حرة، تصريحات إلهام اختي، ممكن تعملي مشاكل، وأنا معاها قلبًا وقالبًا، لكن ممكن مشتغلش مع حد بسبب خلافها معاه".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أمير شاهين كانت بمسلسل "ألفريدو" الذي تم عرضه عام 2023 بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة إلهام شاهين.

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