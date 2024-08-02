"والله ما مصدق".. حسين المنباوي ينعى حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى المخرج حسين المنباوي، عبر حسابه على "فيسبوك" المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، الذين وافتهم المنية اليوم الخميس إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

ونشر المنباوي ورثاهم برسالة مؤثرة وقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما عارف أقول ايه؟، الله يرحمك يا حسام، الله يرحمك يا فتحي، الله يرحمك يا محمود، ويا رب يا رب تقوم بالسلامة يا تامر والله ما مصدق إني قاعد بترحم عليكم كده، يا رجالة يا محترمين يا جدعان يا طيبين، أقسم بالله ما شفتش منكم طول السنين دي غير كل حب وخير، وعمري ما هنساكم وهفضل أدعي لكم طول الوقت، في الجنة ونعيمها يا رب، الله يرحكمك ويصبرنا ويصبر أهاليكم وحبايبكم".

يذكر أن المخرج حسين المنباوي تعاقد على إخراج عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الإسترليني" بطولة الفنان محمد هنيدي، كما سيقوم بإخراج مسلسل "حمزة" بطولة الفنان محمد عادل إمام.

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