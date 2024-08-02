هشام ماجد ينعى المنتج تامر فتحي: "الوسط الفني كله بيبكي النهاردة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان هشام ماجد، المنتجين الراحلين الأربعة حسام شوقي المشرف العام على شركة "سينرجي"، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج تامر فتحي الذين وافتهم المنية اليوم الخميس، إثر حادث أليم على طريق الضبعة.

وكتب "هشام" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله … الوسط الفني كله بيبكي النهاردة … دنيا اتفه و أقصر من أي حاجة…الواحد مبيتبقلوش غير سيرته الكويسة و الخير اللي كان بيعمله…الأربعة كانوا من اجدع و ارجل الناس…ربنا يسكنهم فسيح جناته و يصبر كل اهلهم و يصبرنا و يرحمنا جميعًا".

رحل عن عالمنا قبل قليل، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 2 أغسطس، المنتج الفني تامر فتحي متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لحادث سيارة مروع.

وكشف عن رحيل تامر فتحي، الإعلامي أحمد فايق عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب "لا حول ولا قوة الا بالله، البقاء لله.. الأخ تامر فتحي المنتج الفني في سينرجي".

تامر كان الناجي الوحيد من حادث سيارة المنتجين الثلاثة: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، ومحمود كمال، الذين وافتهم المنية أمس الخميس إثر تعرضهم لحادث على طريق الضبعة.

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