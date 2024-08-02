شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يتألق مع إنطلاق "مهرجان الصيف الدولي" بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم إنطلاق فعاليات "مهرجان الصيف الدولي" في دورته الحادية والعشرين، وذلك بحفل للفنان "حمزة نمرة"، وسط حضور جماهيري مكتمل العدد، وبحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

قدم الفنان حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه مثل: إسكندرية، رياح الحياة، عالم كدابة، يا طير يا غريب، فاضي شوية، إنسان، أنا الطيب، القصة واللي كان، داري ياقلبي، لعله خير، رايق، غروب، وغيرها من العديد من أغانيه المميزة، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور داخل القاعة الكبري بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول "مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا"، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.