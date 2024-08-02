شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد دنجوان السينما المصرية رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محبو النجم رشدى أباظة خلال هذه الأيام بذكرى ميلاد الفنان الذى تمتع بكاريزما جعلته فى مكانة من الصعب أن يصل لها ممثل آخر، حيث إنه من مواليد 3 أغسطس.

تزوج 5 مرات من تحية كاريوكا، وصباح، وسامية جمال، وباربرا الأمريكية التى أنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" وقبل رحيله بعامين تزوج من ابنة عمه نبيلة أباظة.

واعتبر زواجه من سامية جمال أفضل فترة فى حياته ولذا استمر معها 18 عامًا وفى 27 يوليو 1980 رحل الدنجوان عن الحياة بعد صراع مع المرض.

ولد رشدي أباظة، لأب مصرى ينتمى إلى عائلة "الأباظية" ولأم إيطالية، حصل على التوجيهية من مدرسة سان مارك بالإسكندرية ولم يكمل دراسته الجامعية.

وساعدته والدته الإيطالية على تعلم الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية بالإضافة للعربية، ولم يخطط لدخول التمثيل لكن علاقة الصداقة القوية مع أحمد رمزى وعمر الشريف كانت السبب فى ذلك، حيث اختاره المخرج كمال بركات للمشاركة فى أول أفلامه "المليونيرة الصغيرة" أمام فاتن حمامة 1958، وتوهجت نجوميته بمشاركته فى أفلام مهمة مثل "امرأة على الطريق" وتوالت أعماله التى صارت علامات فى تاريخ السينما مثل فى بيتنا رجل والزوجة 13 وشروق وغروب وصغيرة على الحب، شكلاً بها ثنائيات ناجحة مع نجمات مثل شادية وسعاد حسنى وسامية جمال غيرهن بعدما لاقت أعمالهم نجاحاً كبيراً.