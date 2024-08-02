شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صابر: كاتب 45 مسلسلا ونفسى أقدم نماذج مختلفة من التاريخ المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست الكبير مجدى صابر، خلال ندوته فى الخليج 365:" إنه عاشق للكتب والقراءه ولديه أكثر من 15 ألف كتب فى مكتبة ضخمة".

وعن أمنيته الفترة القادمة، قال: "نفسى أكتب مسلسل عن روزاليوسف سيرة ذاتية ونفسى أكتب مسلسل عن سميرة موسى كشخصية مصرية علمية ملهاش مثيل واكتب مسلسل عن رمسيس الثانى شبعت من الدراما عاوز نماذج تعيش تقول للمصريين انتوا أعظم شعب فى الدنيا وأعظم تاريخ ليه مبنقدمش دراما تاريخية أنا كاتب 45 مسلسلا حتى الآن ونفسى أقدم نماذج مختلفة ومن العبقرية المصرية وده واجب علينا كلنا كتاب دراما نعرف أولادنا شخصيات عظيمة من تاريخنا".

وكرم الخليج 365 السيناريست الكبير مجدي صابر، ومنحته درع التكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة تحرير الخليج 365، وتحدث خلال الندوة الذى أقامها قسم الفن عن بدايته في عالم كتابة الأعمال الدرامية، التى بدأها في سن الخامسة عشر من عمره، كما تحدث عن علاقته بوالده ونشأته في منطقة شبرا.

كما تطرق حديث السيناريست مجدى صابر عن تعاونه مع كبار النجوم، على رأسهم الراحل نور الشريف ويحيى الفخرانى وعبلة كامل، وغيرهم وكواليس كثيرة فى مشواره.

وأشاد صابر خلال الندوة بعدد من الأعمال الأخيرة، منها مسلسل الحشاشين، وأكد أننا فى حاجة إلى مثل هذه المسلسلات.

وقدم السيناريست مجدي صابر باقة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ومنها "للعدالة وجوه كثيرة" و"الرجل الآخر" و"سلسال الدم" و"أين قلبي" و"فريسكا" وغيرها الكثير من المسلسلات.