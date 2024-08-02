بالصور- شارون ستون تصدم متابعيها بعد ظهورها بعين سوداء في تركيا… اليكم ما جرى 

تعرّضت شارون ستون، الممثلة الشهيرة المعروفة بأدوارها في أفلام مثل “Basic Instinct” و”Catwoman”، لحادث مؤسف، وذلك بعدما ظهرت بعين سوداء أثارت مخاوف المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي حول كيفية الاصابة التي تعرّضت لها.

فقد لجأت، الممثلة البالغة من العمر ٦٦ عامًا، إلى إنستغرام لمشاركة صورة لها وهي تعاني من الكدمة أثناء رحلة إلى تركيا، الأمر الذي أثار بطبيعة الحال بعض المخاوف بين معجبيها.

وفي أول مشاركة لها، علّقت “ستون” ببساطة على الصورة، قائلة: “كانت هذه الرحلة صعبة، لكنني أصعب”.

وبطبيعة الحال، سارع جمهورها إلى التعبير عن مخاوفه، مما دفع ستون إلى تقديم شرح أكثر تفصيلاً في مقطع فيديو لاحق.

وقالت وهي تجلس بجانب حمام السباحة وتزيل نظارتها الشمسية لتكشف عن مدى الإصابة: “أعلم أنكم جميعاً قلقون بشأن إصابتي بعين سوداء، لذا اعتقدت أنني سأخبركم بذلك”. “لقد زرت العديد من الفنادق في العديد من البلدان لدرجة أنني استيقظت في منتصف الليل للدخول الى الحمام ولم أكن أعرف أين كنت، وضربت وجهي بالرخام”.

وسارعت ستون إلى طمأنة معجبيها قائلة: “لم يفعل أحد أي شيء لي، ونعم، أنا بخير، وأقضي وقتًا ممتعًا”. ومضت لتقول: “لقد تم الترحيب بي بشكل جميل للغاية في رحلتي في كل مكان ذهبت إليه. إنني أقضي وقتًا رائعًا.”

ثم استغرقت الممثلة بعض الوقت لعرض العين السوداء، مازحة: “إنها تتحسن، لكنها في الحقيقة ملمع جميل المظهر. يجب أن ترى ما فعلته بهذه الأرضية الرخامية.”

في التعليق على الفيديو الخاص بها، كتبت ستون: “تحديث Black Eye. شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم اللطيفة”، مؤكدةً كذلك على تقديرها لاهتمام معجبيها.

يبدو أنه على الرغم من الإصابة غير المتوقعة، إلا أن ستون تحافظ على موقف إيجابي وتستفيد إلى أقصى حد من رحلاتها. إن أسلوبها الصريح والمرح في التعامل مع الموقف جعلها محبوبة لدى متابعيها أكثر، الذين شعروا بالارتياح بوضوح عندما سمعوا أن الممثلة في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة.

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الجدير ذكره أن شارون ستون متواجدة حاليًا في تركيا حيث سيتّم تكريمها بجائزة الأيقونة العالمية، ضمن فعاليات مهرجان توزيع جوائز “غولدن غلوب الدولية للأيقونة”، الذي سيقام في مدينة بودروم التركية اليوم الجمعة، ٢ آب/أغسطس الحالي.

ترجمة موقع الخليج 365.