هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد ابنتها الصُغرى

إحتفلت الفنّانة المصريّة شريهان، بعيد ميلاد ابنتها الصّغرى التي أتمّت عامها الـ ١٥ وهي “تاليا القرآن”.

بهذه المناسبة، عرضت شريهان لمتابعيها عبر “إنستاستوري” صورة عن أجواء الاحتفال إذ زيّنت منزلها بالرقم ١٥ وبالعديد من البالونات احتفالًا بالمناسبة، دون أن تظهر شريهان او ابنتها في الصّورة.

كما روَت شريهان، متابعيها حكاية إنجابها تالية بالرغم من مرضها وتحذير الأطبّاء لها بخطورة الحمل والإنجاب، لكن مع ذلك أصرّت على إنجاب شقيقة لابنتها الكبرى لولوة ودعت الله أثناء تأديتها مناسك الحجّ، لأن يرزقها شقيقة لابنتها وبالفعل هذا ما حدث وأنجبت تالية التي تعتبرها هديّة من الله.

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نذكر أنّ شريهان عرضت لجمهورها في العام الفائت صورة نادرة لـ تالية في مناسبة عيد ميلادها الرّابع عشر، إذ أكّد المتابعون أنّها تشبه والدتها بشكل كبير.

نشير أنّ شريهان هي الزّوجة الثّانية لرجل الأعمال علاء الخواجة ولها منه ابنتان لولوة وتالية القرآن.