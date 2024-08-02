بالفيديو – ياسمين عبد العزيز تبكي منهارة وأحمد العوضي يساندها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في حالة من الانهيار التام، في جنازة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال صباح اليوم (الجمعة).

ولازم الفنان أحمد العوضي طليقته في الجنازة حرصاً على سلامتها، بحيث ساندها حين انهمرت دموعها وهي تبكي بحرقة حزناً على رحيل المنتجين الثلاثة.

وحرص العوضي على مساعدة ياسمين وهي تترجّل من السيارة، وسار بجانبها خوفاً من أن تفقد توازنها وتسقط على الأرض، لا سيما أنها ظهرت بملامح شاحبة.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز أعلنت طلاقها من مواطنها وزميلها أحمد العوضي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد زواج استمر 4 سنوات.

وكانت ياسمين قد خاضت تجربة زواج سابق بين عامَي 2001 و2018، وأنجبت خلاله ولديها ياسمين وصلاح الدين من طليقها رجل الأعمال نبيل محمد حلاوة.

ووافت المنية المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، أمس الخميس بعد تعرّضهم لحادث سير مروّع على طريق الضبعة، وهم في طريق العودة إلى القاهرة من الساحل الشمالي.

وتوفي قبل قليل المنتج الرابع تامر فتحي الذي كان معهم في السيارة.