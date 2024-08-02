ميرنا وليد - بيروت - حضرت الملكة الإسبانية ليتيزيا مباراة كرة الماء للسيّدات بين إسبانيا واليونان، وخطفت الأنظار بإطلالتها.

وظهرت الملكة ليتيزيا بإطلالة رياضية، إذ ارتدت أزياء عملية مريحة، مزجت بين الكاجوال والملابس الرياضية.

وارتدت ليتيزيا بنطلون باللون الأبيض بقصة ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، ونسقت معه قميص "بولو" باللون الأبيض أيضا، جاء بكمين قصيريْن مخصّص للفريق الإسباني "Spanish Olympic Women Polo Short-Sleeve Shirt in White" من علامة "Joma Sport".

وانتعلت الملكة ليتيزيا حذاء رياضي بلونيْ الأبيض والأحمر يبلغ سعره 60$ من العلامة نفسها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت الملكة ليتيزيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ملساء، وطبقت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية.

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة ليتيزيا تتألق بملابس رياضية خلال تشجيعها المنتخب الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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